Advertising

sportface2016 : Rissa #PortoSporting: tra calcioni e un proiettile, #Pepe rischia due anni di squalifica - SkySport : Sporting Lisbona-Manchester City, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #SportingCity Fischio d'… - sportli26181512 : Sporting Lisbona-Manchester City LIVE, le formazioni ufficiali: Sarabia e De Bruyne dal 1': La Champions League rip… - infoitsport : Dove vedere Sporting Lisbona-Manchester City, streaming gratis LIVE OGGI e diretta tv Champions League - infoitsport : Pronostico Sporting Lisbona Manchester City 100% GRATIS (15/02/22) -

Ultime Notizie dalla rete : Sporting Lisbona

(PORTOGALLO) - Iniziano stasera gli ottavi di finale di Champions League. Ad aprire il programma, oltre al prestigiosissimo Psg - Real Madrid, c'è la sfida trae Manchester City (ore 21) all'Estadio José Alvalade. Nella gara d'andata la formazione di Pep Guardiola, qualificatasi prima nel Gruppo A mettendosi alle spalle proprio Mbappé e ...VOGLIA DI GOL - Già ritoccato il record personale di gol, in relazione al medesimo punto della passata annata l'ex talento die Lille ha aumentato in maniera molto significativa il ...A Lisbona invece scenderà in campo una delle finaliste della scorsa stagione: il City di Guardiola. Contro i Citizens lo Sporting di Rubèn Amorim.A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex calciatore di Napoli e Sporting Lisbona, José Luis Vidigal.