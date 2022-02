Sporting Lisbona-Manchester City | le formazioni ufficiali

(Di martedì 15 febbraio 2022) Torna lo spettacolo della Champions League con l’andata degli ottavi di finale: scende in campo ilche questa sera affronta fuori casa il primo round contro lo(di seguito le). La compagine portoghese si trova ad affrontare una delle squadre candidate per la vittoria della coppa, ma tra le mura amiche cercherà un risultato positivo per poi giocarsi il tutto per tutto all’ “Etihad”. D’altronde, i biancoverdi vengono da tre risultati positivi in campionato (dove sono secondi a 6 punti dal Porto capolista, contro cui hanno pareggiato 2-2 nell’ultimo turno) e puntano a proseguire su questa striscia. Sono 23 i precedenti dellocontro squadre inglesi: bilancio di 9 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte. Il ...

A Lisbona invece scenderà in campo una delle finaliste della scorsa stagione: il City di Guardiola. Contro i Citizens lo Sporting di Rubèn Amorim.