Advertising

sportface2016 : Rissa #PortoSporting: tra calcioni e un proiettile, #Pepe rischia due anni di squalifica - SkySport : SPORTING-CITY 0-5 Risultato finale ? ? #Mahrez (7') ? #Silva (17') ? #Foden (32') ? #Silva (44') ? #Sterling (58')… - Mediagol : Sporting Lisbona-Manchester City, Guardiola: “Solo una partita, possiamo migliorare” - zazoomblog : VIDEO Sporting Lisbona-Manchester City Citizen macchina da gol: 3 gol in 32 minuti - #VIDEO #Sporting #Lisbona-Manc… - yassine01937035 : RT @CORNERNEWS24: #Calcio - Champions: Sporting Lisbona-Manchester City 0-5 In gara d'andata degli ottavi di finale -

Ultime Notizie dalla rete : Sporting Lisbona

lezione memorabile di Pep Guardiola e dei Citizens allo: 0 - 5, gol e highlightsNell'andata degli ottavi, la formazione di Pep Guardiola ha travolto lo5 - 0 all'Estadio Josè Alvalade. Ad aprire le marcature Mahrez dopo sette minuti (gol convalidato dopo Var ...Un, due, tre. Non è un valzer, sono le pallonate che il Manchester City ha infilato nella porta dello Sporting Lisbona in soli 32' di gioco. E il quarto arriva 12 minuti dopo. L’apoteosi del gol in un ...Ruben Amorim, allenatore dello Sporting Lisbona, ha commentato il 5-0 incassato in casa contro il Manchester City nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League: “Siamo entrati in ...