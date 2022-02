Sporting Lisbona-Manchester City 0-5 | Guardiola | “Risultato fantastico | ma possiamo fare meglio”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) “È solo una partita, ma abbiamo ottenuto un. Serve ancora una gara per essere nei quarti di finale. I giocatori mi conoscono,di. Sono incredibilmente felice, maancora”. Lo ha detto Pep, allenatore del, dopo la vittoria in trasferta contro lo. Sugli avversari: “Sono una squadra fantastica – prosegue il tecnico a BT Sport – Sono campioni del Portogallo. So quanto sono bravi. Direi che sono molto contento, perché abbiamo fatto un passo incredibile verso il turno successivo. C’è una regola nel calcio: quando hai la palla, cerca di non perderla. Soprattutto quelle ...

Nell'andata degli ottavi, la formazione di Pep Guardiola ha travolto lo5 - 0 all'Estadio Josè Alvalade. Ad aprire le marcature Mahrez dopo sette minuti (gol convalidato dopo Var ...Stasera, all'Estadio Josè Alvalade di, gli uomini di Pep Guardiola si sono imposti per 5 - 0 contro unoche non ha mai dato fastidio ai campioni d'Inghilterra in carica.Ruben Amorim, allenatore dello Sporting Lisbona, ha commentato il 5-0 incassato in casa contro il Manchester City nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League: “Siamo entrati in ...Il difensore portoghese Pepe rischia una squalifica dai 2 mesi ai 2 anni in seguito alla rissa scattata al termine di Porto-Sporting Lisbona Il difensore portoghese Pepe rischia una squalifica dai 2 ...