Sporting Lisbona-Manchester City 0-4 LIVE | annullato il pokerissimo di Bernardo Silva

sportface2016 : Rissa #PortoSporting: tra calcioni e un proiettile, #Pepe rischia due anni di squalifica - DioScrotone : Ora ti dico perché sta esultando Stasera psicodramma a Lisbona, lo Sporting la ribalta tranquilli - stillers1971 : A luglio parlai di un ragazzino di 19 dello Sporting Lisbona. Stasera tutti state ammirando Nuno Mendes. - FabioRussello : L'arbitro annulla il gol dello 0 a 5 e il giocatore dello Sporting Lisbona esulta.?????? #MentalitàPazzesca… - fyoobas : Direi che le chances di passaggio del turno per lo Sporting Lisbona sono piuttosto basse -

... stabilito un nuovo record da parte della squadra di Guardiola Sono bastati 45 al Manchester City di Guardiola per indirizzare le sorti del duplice incontro con lo. Come riportato da ...In campo Paris Sg - Real Madrid 0 - 0 DIRETTA e- City 0 - 4 DIRETTA I gol Gol!0, Manchester City 4 al 44'. Bernardo Silva (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Raheem Sterling. Gol! ...L’ex Lille infatti, prima di approdare in Francia e poi in Italia, ha militato nelle giovanili dello Sporting Lisbona, squadra con cui ha rescisso il contratto nel 2018. LEGGI ANCHE: Il Milan va a ...e da anni collabora e realizza progetti europei di integrazione sociale attraverso tutti gli sport insieme a realtà storiche come Sporting Lisbona, Olympiakos, Bayer Leverkusen, Everton, Levski Sofia, ...