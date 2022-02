Sporting Lisbona-Manchester City 0-2 LIVE | raddoppio di Bernardo Silva

Advertising

sportface2016 : Rissa #PortoSporting: tra calcioni e un proiettile, #Pepe rischia due anni di squalifica - AiaceTelamonio_ : Nuno mendes è spaziale. Lo sporting Lisbona lo ha prestato al psg per 7 milioni, il valore è 40 milioni - DIRETTADCM : Grande avvio del Manchester City, avanti già di due reti contro lo Sporting Lisbona ?? #SPOMCI - Sport71424846 : ?? Manchester City devastate, 2a0 al 15esimo contro lo Sporting Lisbona. #mancity #championsleague #ucl #calcio - zazoomblog : Sporting Lisbona-Manchester City 0-1 LIVE: la sblocca Mahrez verifica lunghissima col var - #Sporting #Lisbona-Man… -

Ultime Notizie dalla rete : Sporting Lisbona

In campo Paris Sg - Real Madrid 0 - 0 DIRETTA e- City 0 - 2 DIRETTA Gol!0, Manchester City 2 al 17'. Bernardo Silva (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra da calcio d'angolo. Gol!...DIRETTAMANCHESTER CITY (RISULTATO 0 - 0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA! Siamo vicini al calcio d'inizio diManchester City , gara valevole per gli ottavi di finale di Champions ...La partita Sporting Lisbona – Manchester City del 15 febbraio 2021 in diretta: formazioni e risultato con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la gara di andata ...DIRETTA SPORTING LISBONA MANCHESTER CITY (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA! Siamo vicini al calcio d’inizio di Sporting Lisbona Manchester City, gara valevole per gli ottavi di finale di ...