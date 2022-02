Sport Mediaset Champions, Ottavi #1 - Palinsesto Telecronisti Infinity+ (PSG - Real Canale 5) (Di martedì 15 febbraio 2022) Martedì 15 febbraio, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per l’andata degli Ottavi di finale di Champions League “Paris Saint Germain-Real Madrid”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su SportMediaset.it.Dal Parco dei Principi di Parigi va in scena la sfida stellare tra i francesi del tridente Neymar, Mbappè e Messi... Leggi su digital-news (Di martedì 15 febbraio 2022) Martedì 15 febbraio, su5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per l’andata deglidi finale diLeague “Paris Saint Germain-Madrid”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su.it.Dal Parco dei Principi di Parigi va in scena la sfida stellare tra i francesi del tridente Neymar, Mbappè e Messi...

Advertising

News24_it : Calhanoglu: 'All'Inter mentalità vincente, col Liverpool serve concretezza. E il Milan...' - Sportmediaset - Sport… - News24_it : Juventus, si lavora sul rinnovo di de Ligt: clausola più bassa per convincere Raiola - Sportmediaset - Sport Medias… - usoilsarcasmo : @Edoardoleicorre no in realtà mi sono accorta dopo che fosse sport mediaset però il senso è lo stesso - bicornosfigato : Ma perché sport Mediaset ha detto che l’Inter vuole fare ricorso al coni? Cosa stracazzo c’entra il coni con la serie a ?? - LinkaTv : E' iniziato Sport Mediaset su #italia1 Clicca qui per classifica tweet: -