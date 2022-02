Spider-Man: No Way Home batte Avatar ai box office USA e diventa il terzo film più visto di sempre (Di martedì 15 febbraio 2022) Il film Spider-Man: No Way Home ha superato negli Stati Uniti gli incassi ottenuti da Avatar, arrivando al terzo posto nella classifica dei più visti di sempre. Spider-Man: No Way Home ha superato gli incassi ottenuti da Avatar sul mercato americano, diventando il terzo film più visto di sempre. Il lungometraggio con star Tom Holland ha infatti oltrepassato la considerevole cifra di 760.5 milioni di dollari ai box office, arrivando attualmente a 760.9 milioni. Il film realizzato grazie alla collaborazione tra Marvel e Sony non ha però battuto altri record ottenuti dal cult di James Cameron nei cinema statunitensi. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 febbraio 2022) Il-Man: No Wayha superato negli Stati Uniti gli incassi ottenuti da, arrivando alposto nella classifica dei più visti di-Man: No Wayha superato gli incassi ottenuti dasul mercato americano,ndo ilpiùdi. Il lungometraggio con star Tom Holland ha infatti oltrepassato la considerevole cifra di 760.5 milioni di dollari ai box, arrivando attualmente a 760.9 milioni. Ilrealizzato grazie alla collaborazione tra Marvel e Sony non ha però battuto altri record ottenuti dal cult di James Cameron nei cinema statunitensi. ...

