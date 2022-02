Spezia-Fiorentina, insulti social al figlio di Italiano: “Terrone del ca***”, lui denuncia tutto (Di martedì 15 febbraio 2022) insulti via social vergognosi nei confronti di Christian Italiano, il primogenito di Vincenzo, allenatore della Fiorentina preso di mira dai suoi vecchi tifosi dello Spezia, che non gli hanno perdonato il tradimento in estate. Il ragazzo di vent’anni ha denunciato i gravi insulti sui social: “Di Italiano hai solo il cognome, Terrone del ca***, tuo padre è un presuntuoso e la tua ragazza è un cesso”, si legge in una storia del giovane che ha voluto mostrare pubblicamente gli insulti ricevuti scrivendo “Fate pure”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022)viavergognosi nei confronti di Christian, il primogenito di Vincenzo, allenatore dellapreso di mira dai suoi vecchi tifosi dello, che non gli hanno perdonato il tradimento in estate. Il ragazzo di vent’anni hato i gravisui: “Dihai solo il cognome,del, tuo padre è un presuntuoso e la tua ragazza è un cesso”, si legge in una storia del giovane che ha voluto mostrare pubblicamente gliricevuti scrivendo “Fate pure”. SportFace.

