Speed skating, Pechino 2022: Norvegia oro nel team pursuit maschile, Italia settima (Di martedì 15 febbraio 2022) E’ calato il sipario sulla giornata di gare del pattinaggio velocità pista lunga alle Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina). Sull’anello di ghiaccio cinese sono state assegnate le medaglie della prova dell’inseguimento a squadre maschile. La Norvegia ha confermato il titolo olimpico di quattro anni fa. Il terzetto composto da Hallgeir Engebraaten, Peder Kongshaug e Sverre Lunde Pedersen si è imposto nella Finale per l’oro con il tempo di 3:38.08 davanti ai russi (3:40.46) che non sono riusciti a replicare il record olimpico (3:36.02) siglato in semifinale. Il bronzo è andato agli Stati Uniti che, nella sfida per il terzo gradino del podio, hanno fatto meglio (3:38.81) dell’Olanda (3:41.62). Ai Paesi Bassi non è stato sufficiente l’apporto di Marcel Bosker, Sven Kramer e di Patrick Roest. LIVE Speed ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) E’ calato il sipario sulla giornata di gare del pattinaggio velocità pista lunga alle Olimpiadi Invernali di(Cina). Sull’anello di ghiaccio cinese sono state assegnate le medaglie della prova dell’inseguimento a squadre. Laha confermato il titolo olimpico di quattro anni fa. Il terzetto composto da Hallgeir Engebraaten, Peder Kongshaug e Sverre Lunde Pedersen si è imposto nella Finale per l’oro con il tempo di 3:38.08 davanti ai russi (3:40.46) che non sono riusciti a replicare il record olimpico (3:36.02) siglato in semifinale. Il bronzo è andato agli Stati Uniti che, nella sfida per il terzo gradino del podio, hanno fatto meglio (3:38.81) dell’Olanda (3:41.62). Ai Paesi Bassi non è stato sufficiente l’apporto di Marcel Bosker, Sven Kramer e di Patrick Roest. LIVE...

