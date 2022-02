Speed skating, Pechino 2022: nel team pursuit femminile oro al Canada. Battuto il Giappone, bronzo ai Paesi Bassi (Di martedì 15 febbraio 2022) La Finale A del team pursuit femminile dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 incorona il Canada, che batte il Giappone e si mette al collo l’oro. Il bronzo va invece ai Paesi Bassi, che lasciano ai piedi del podio il ROC (Comitato Olimpico Russo). Assegnati anche i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto. Oro e titolo olimpico per il Canada di Ivanie Blondin, Valerie Maltais ed Isabelle Weidmann, che nella Finale A vince in 2:53.44, nuovo record olimpico, e relega all’argento il Giappone di Ayano Sato, Miho Takagi e Nana Takagi, che molla nel finale e chiude in 3:04.47, a 11.03 dalle nordamericane. La medaglia di ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) La Finale A deldelloalle Olimpiadi Invernali diincorona il, che batte ile si mette al collo l’oro. Ilva invece ai, che lasciano ai piedi del podio il ROC (Comitato Olimpico Russo). Assegnati anche i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto. Oro e titolo olimpico per ildi Ivanie Blondin, Valerie Maltais ed Isabelle Weidmann, che nella Finale A vince in 2:53.44, nuovo record olimpico, e relega all’argento ildi Ayano Sato, Miho Takagi e Nana Takagi, che molla nel finale e chiude in 3:04.47, a 11.03 dalle nordamericane. La medaglia di ...

