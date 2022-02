Speed skating | Ireen Wüst conquista la 13ma medaglia olimpica! Seconda di sempre negli sport invernali

Advertising

zazoomblog : Speed skating Pechino 2022: nel team pursuit femminile oro al Canada. Battuto il Giappone bronzo ai Paesi Bassi -… - alexcobra11 : Obiettivo 13 medaglie raggiunto dal Giappone. Peccato per lo sfortunato oro perso nell'inseguimento nello speed Ska… - zazoomblog : LIVE Speed skating Olimpiadi 2022 in DIRETTA: l’Olanda a caccia della doppietta nel Team Pursuit. Italia per il set… - LanzaMarisa07 : RT @galatacla: Erin Jackson la 1°pattinatrice afroamericana a vincere 1medaglia d'oro ai #giochiolimpici invernali nello Speed Skating 500m… - infoitsport : Speed skating, Pechino 2022: il giorno delle finali del team pursuit. L'Italia vuol chiudere con onore -

Ultime Notizie dalla rete : Speed skating

OA Sport

7.13: Al NationalOval la specialità del team pursuit vedrà le compagini maschili e femminili confrontarsi a caccia delle medaglie. 7.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti ...... big air maschile e femminile per lo snowboard, slopestyle femminile per lo sci freestyle, discesa libera femminile per lo sci alpino, team pursuit maschile per lo, staffetta maschile ...La pattinatrice olandese, specialista dello speed skating, ha conquistato il bronzo nell’inseguimento a squadre e, dopo l’oro dei 1500 metri, si è portata a casa un nuovo metallo da aggiungere alla ...team pursuit maschile per lo speed skating, staffetta maschile per il biathlon, 10 km trampolino grande per la combinata nordica, bob a 2 maschile. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi ...