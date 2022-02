Spazio alle Idee, gli studenti danno il nome alla prossima costellazione di satelliti (Di martedì 15 febbraio 2022) A pochi giorni dalla decima ricorrenza del primo volo di Vega, il razzo europeo sviluppato da Avio, leader italiano di settore con headquarter a Colleferro, il settore aerospaziale torna alle luci della ribalta grazie ad una importante iniziativa istituzionale. Infatti, in vista della creazione della più importante costellazione di satelliti in orbita bassa per l’Osservazione della Terra in Europa, il Dipartimento per la Trasformazione digitale, il Ministero dell’Istruzione e l’Agenzia Spaziale Italiana hanno lanciato il concorso “Spazio alle Idee: dai un nome alla costellazione italiana di Osservazione della Terra“. Il progetto coinvolge tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di I° e II° grado, che possono ... Leggi su ildenaro (Di martedì 15 febbraio 2022) A pochi giorni ddecima ricorrenza del primo volo di Vega, il razzo europeo sviluppato da Avio, leader italiano di settore con headquarter a Colleferro, il settore aerospaziale tornaluci della ribalta grazie ad una importante iniziativa istituzionale. Infatti, in vista della creazione della più importantediin orbita bassa per l’Osservazione della Terra in Europa, il Dipartimento per la Trasformazione digitale, il Ministero dell’Istruzione e l’Agenzia Spaziale Italiana hanno lanciato il concorso “: dai unitaliana di Osservazione della Terra“. Il progetto coinvolge tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di I° e II° grado, che possono ...

