Sostenibilità: Ferrarini, nuovo investimento con utilizzo plastica riciclata al 65% (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Labitalia) - nuovo investimento di Ferrarini per la sua strategia di Sostenibilità: tutte le confezioni dei salumi affettati Ferrarini in commercio dal 2022 sono realizzate utilizzando almeno il 65% di plastica riciclata. Il progetto, partito in via sperimentale a inizio 2021, prevede l'utilizzo di plastica riciclata per la totalità delle vaschette dei salumi affettati utilizzando le percentuali più alte di prodotto riciclato rispetto agli standard attualmente disponibili sul mercato. "L'impegno per la Sostenibilità - dichiara il direttore marketing di Ferrarini Claudio Rizzi - è da sempre nel dna dell'azienda diventandone un carattere distintivo sul mercato. Nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Labitalia) -diper la sua strategia di: tutte le confezioni dei salumi affettatiin commercio dal 2022 sono realizzate utilizzando almeno il 65% di. Il progetto, partito in via sperimentale a inizio 2021, prevede l'diper la totalità delle vaschette dei salumi affettati utilizzando le percentuali più alte di prodotto riciclato rispetto agli standard attualmente disponibili sul mercato. "L'impegno per la- dichiara il direttore marketing diClaudio Rizzi - è da sempre nel dna dell'azienda diventandone un carattere distintivo sul mercato. Nel ...

Advertising

Indexfood1 : Sostenibilità: nuovo investimento di Ferrarini: utilizzata plastica riciclata al 65 per cento via @Indexfood1… - infoitsport : Nuovo investimento di Ferrarini per la sostenibilità: utilizzata plastica riciclata al 65 per cento - foodaffairs_it : Ferrarini investe ancora di più sulla sostenibilità utilizzando plastica riciclata al 65% -

Ultime Notizie dalla rete : Sostenibilità Ferrarini Nuovo investimento di Ferrarini per la sostenibilità: utilizzata plastica riciclata al 65 per cento Rizzi: 'L'impegno per la sostenibilità è da sempre nel Dna dell'azienda diventandone un carattere distintivo nel mercato. Nuovo investimento di Ferrarini per la sua strategia di sostenibilità: tutte le confezioni dei salumi affettati Ferrarini in commercio dal 2022 sono realizzate utilizzando almeno il 65 per cento di plastica riciclata. ...

L'Università di Parma al lavoro con Ferrara su molecole in grado di inibire l'espressione virale e la "tempesta infiammatoria" ... del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, è guidato dal ... dalla dottoranda in Scienze Chimiche Sabrina Capodaglio , e dal borsista Matteo Ferrarini . Il ...

Sostenibilità, Ferrarini: nuovo investimento, utilizzata plastica riciclata al 65% (2) Energia Oltre Rizzi: 'L'impegno per laè da sempre nel Dna dell'azienda diventandone un carattere distintivo nel mercato. Nuovo investimento diper la sua strategia di: tutte le confezioni dei salumi affettatiin commercio dal 2022 sono realizzate utilizzando almeno il 65 per cento di plastica riciclata. ...... del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e dellaAmbientale, è guidato dal ... dalla dottoranda in Scienze Chimiche Sabrina Capodaglio , e dal borsista Matteo. Il ...