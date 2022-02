Sorpresa Salernitana | svelato il nome del nuovo tecnico | il comunicato ufficiale

(Di martedì 15 febbraio 2022) Adesso èSalerno ha il suocondottiero, dopo l’esonero adi Colantuono delle scorse ore le voci sui possibili sostituti si spargevano a macchia d’olio. Tant’è che l’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina dellaera dato per scontato fino a ieri sera. Alla fine però a spuntarla è stato Davide Nicola che rispetto all’ex juventino ci ha già abituati ad imprese simili a quella a cui sono chiamati i Campani. (Vedi Crotone). NicolaSalvezzaIldella-U.S.via Twitter: “L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Davide Nicola e di avergli ...

RudyGaletti : ?? 'Said, done!' ???? ??? UFFICIALE - Davide #Nicola è il nuovo allenatore della #Salernitana. ?? Nessuna sorpresa da… - infoitsport : Salernitana: scelto a sorpresa l’allenatore, tifosi spiazzati - Noncielodicono1 : @rabiotmachia 13 pt X con l'Inter e sconfitta a sorpresa con la Salernitana. - serieAnews_com : ?? #SerieA, Stefano #Colantuono resta sulla panchina della #Salernitana: decisione a sorpresa di #Iervolino e… - SEMPREFMILAN : E adesso la magica salernitana di mr.Colantuono è prontissima a farci la sorpresa sabato prossimo allo stadio Arechi vamos -

Ladi giornata è il successo del Venezia sul Torino: una vittoria targata Haps (voto 6,5 - ...l'esperto Badelj (voto 5 - 9 crediti) che fa molta fatica nella sentita gara contro laE aal terzo posto, sul gradino più basso del podio il nerazzurro Arturo Vidal, nettamente ... In classifica anche lacon un gettonatissimo Frank Ribery a 6,4 milioni e il Bologna ...La notizia ha colto un pò tutti di sorpresa, sembrava che Colantuono potesse arrivare almeno fino alla sfida di sabato contro il Milan”. Ancora le parole di Luca Antonelli “La sentenza sul caso ...La Juventus rischia di vedere la partita di campionato con la Salernitana; andiamo a scoprire il motivo di una clamorosa decisione. Un match che rischia di non giocarsi; la Juventus potrebbe non ...