“Sono rimasta delusa” | Giusy Ferreri e il retroscena di Sanremo | è accaduto la prima sera

Leggi su specialmag

(Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo l’esperienza asvela uninaspettato. E’ successo durante lata, brutto colpo per la cantantesvela il(Youtube)La cantante, uscita dallaedizione italiana di X-Factor nel 2008, è oggi una delle cantanti più conosciute, in Italia. A scoprirla fu Simona Ventura, all’epoca giudice del talent show, che riconobbe in lei una voce straordinaria e particolare. E in poco tempo, quindi,passò dal fare la cassiera in un supermercato a fare la cantante. Dal 2008 ad oggi, laha partecipato a quattro edizioni del Festival dinumerose ...