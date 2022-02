Sondaggio FIFPro: il 75% dei giocatori non vuole il mondiale biennale (Di martedì 15 febbraio 2022) Sondaggio FIFPro: il 75% dei giocatori non vuole il mondiale ogni due anni. Il 21% sente di non aver voce in capitolo nella governance del calcio mondiale Un Sondaggio della federazione internazionale dei calciatori professionisti ha rilevato che la stragrande maggioranza dei calciatori è contraria alla proposta della formula biennale del mondiale. Il campione è decisamente eterogeneo: 1000 partecipanti, da 6 continenti, di più di 70 diverse nazionalità. Sulla totalità degli intervistati, le percentuali sono nette: 75% contro e 25% a favore del mondiale ogni due anni. Su base continentale, tutti i continenti sono nettamente schierati contro. Gli intervistati di origine africana riequilibrano la percentuale, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022): il 75% deinonilogni due anni. Il 21% sente di non aver voce in capitolo nella governance del calcioUndella federazione internazionale dei calciatori professionisti ha rilevato che la stragrande maggioranza dei calciatori è contraria alla proposta della formuladel. Il campione è decisamente eterogeneo: 1000 partecipanti, da 6 continenti, di più di 70 diverse nazionalità. Sulla totalità degli intervistati, le percentuali sono nette: 75% contro e 25% a favore delogni due anni. Su base continentale, tutti i continenti sono nettamente schierati contro. Gli intervistati di origine africana riequilibrano la percentuale, ...

