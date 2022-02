Sondaggi politici | il MoVimento 5 Stelle scende sotto il 13%

(Di martedì 15 febbraio 2022) Lacerato da tensioni intestine, nonostante il tentativo di “protezione” di Beppe Grillo, ilprosegue nella sua caduta libera in termini di consensi popolari. Già le varie elezioni locali avevano evidenziato, nel corso degli ultimi tre anni, quella discesa continua, ma oggi iM5S certificano la fine di quel senso di “vento del cambiamento” che aveva portato i pentastellati a imporsi sulla scena politica. Sembrano passati tanti anni, ma era solo il 2018 quando veleggiavano attorno al 33%. Le intenzioni di voto SWG per @TgLa7 pic.twitter.com/0JsGLnhM12 — SWG (@swg research) February 14, 2022M5S, i pentastellati scendoquota 13% L’ultima rilevazione fatta da SWG per il Tg di La7, mostra dei dati inequivocabili sulla perdita di appeal pubblico del ...

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Fratelli d'Italia oltre il 21%, Partito Demoratico e M5S in calo rispettivamente dello 0,5% e del 0,4%: i risultati dei Sondaggi Swg. Secondo gli ultimi sondaggi realizzati da Swg per il TgLa7 nei primi giorni di febbraio, il primo partito italiano sarebbe Fratelli d'Italia: la forza politica di ... Quel 12,8% registrato nell'ultimo sondaggi segna il passo della frattura. Non solo interna. Non solo le tensioni tra Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Virginia Raggi (con tutti gli annessi e connessi).