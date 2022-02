Sondaggi politici elettorali oggi 15 febbraio: FDI primo, superato il PD (Di martedì 15 febbraio 2022) La fotografia che restituiscono i Sondaggi politici elettorali del tg di La 7 di Enrico Mentana è la seguente: Fratelli d’ Italia, come era nell’aria da qualche settimana, torna il primo partito superando il PD. La Lega continua a perdere colpi, così come il Movimento 5 stelle, sempre più in crisi e senza un vero leader che sappia ricucire le fila del partito. Vediamo allora tutti gli esiti di questo Sondaggio di SWG, letto ieri sera da Mentana durante il suo telegiornale delle 20. Sondaggi politici elettorali di SWG per la 7: FDI vola, male M5S e Lega Secondo il Sondaggio politico di Swg il partito che sta guadagnando più consensi dopo l’elezione del presidente della Repubblica resta Fratelli d’ Italia. Il partito di Giorgia ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 15 febbraio 2022) La fotografia che restituiscono idel tg di La 7 di Enrico Mentana è la seguente: Fratelli d’ Italia, come era nell’aria da qualche settimana, torna ilpartito superando il PD. La Lega continua a perdere colpi, così come il Movimento 5 stelle, sempre più in crisi e senza un vero leader che sappia ricucire le fila del partito. Vediamo allora tutti gli esiti di questoo di SWG, letto ieri sera da Mentana durante il suo telegiornale delle 20.di SWG per la 7: FDI vola, male M5S e Lega Secondo ilo politico di Swg il partito che sta guadagnando più consensi dopo l’elezione del presidente della Repubblica resta Fratelli d’ Italia. Il partito di Giorgia ...

