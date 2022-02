"Solo gastroenterite". Ma il giorno dopo muore a 4 anni peritonite (Di martedì 15 febbraio 2022) Il bimbo era stato dimesso dall'ospedale con una diagnosi di gastroenterite. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo d'indagine per responsabilità colposa Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) Il bimbo era stato dimesso dall'ospedale con una diagnosi di. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo d'indagine per responsabilità colposa

Ultime Notizie dalla rete : Solo gastroenterite Milano, bimbo di 4 anni dimesso da ospedale muore giorno dopo per peritonite ... un bimbo di 4 anni , è stato dimesso con una diagnosi di gastroenterite . Il giorno dopo è ... Sulla tragedia, che risale allo scorso novembre e di cui si è avuta notizia solo oggi, sta indagando la ...

"Solo gastroenterite". Ma il giorno dopo muore a 4 anni peritonite il Giornale Milano, bimbo di 4 anni morto per una peritonite acuta: il giorno prima era stato dimesso dall'ospedale con diagnosi di gastroenterite Sulla tragedia, che risale allo scorso novembre e di cui si è avuta notizia solo oggi, sta indagando la Procura di ... alla decisione di rimandare il bambino a casa con diagnosi di gastroenterite e ...

