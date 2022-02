Soleil in ansia per Alex e Delia insieme al GF Vip: Jessica le consiglia cosa fare – VIDEO (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo l’ingresso di Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha confidato a Jessica Selassiè di essere in ansia per la situazione che potrebbe venirsi a creare. Soleil in ansia per l’ingresso di Alex al GF Vip: i consigli di Jessica “Sono in ansia…” ha affermato Soleil chiacchierando con Jessica dopo la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo l’ingresso diBelli nella Casa del Grande Fratello Vip,Sorge ha confidato aSelassiè di essere inper la situazione che potrebbe venirsi a creare.inper l’ingresso dial GF Vip: i consigli di“Sono in…” ha affermatochiacchierando condopo la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

