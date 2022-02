Soldout poche ore dopo l’annuncio il concerto di Blanco a Villa Manin (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Con un annuncio quasi a sorpresa, ieri Villa Manin ha presentato l’unica data in Friuli Venezia Giulia di Blanco, il nuovo inarrestabile fenomeno del panorama musicale italiano. Blanco è dunque il primo nome di “Villa Manin Estate 2022”, la rassegna ideata dall’ERPAC FVG (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia) in collaborazione con una rete di associazioni e professionisti del movimento culturale regionale, che torna ad ospitare i grandi nomi della musica nella Piazza Tonda e lo fa con un primo annuncio da record, in tutti i sensi. I biglietti per l’atteso concerto – organizzato da Fvg Music Live e VignaPR – in programma venerdì 15 luglio 2022 (apertura porte ore 18:00, inizio concerto ore 21:00), sono andati in ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Con un annuncio quasi a sorpresa, ieriha presentato l’unica data in Friuli Venezia Giulia di, il nuovo inarrestabile fenomeno del panorama musicale italiano.è dunque il primo nome di “Estate 2022”, la rassegna ideata dall’ERPAC FVG (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia) in collaborazione con una rete di associazioni e professionisti del movimento culturale regionale, che torna ad ospitare i grandi nomi della musica nella Piazza Tonda e lo fa con un primo annuncio da record, in tutti i sensi. I biglietti per l’atteso– organizzato da Fvg Music Live e VignaPR – in programma venerdì 15 luglio 2022 (apertura porte ore 18:00, inizioore 21:00), sono andati in ...

