Sofia Goggia, chi è? Fidanzato e vita privata della campionessa di sci alle Olimpiadi (Di martedì 15 febbraio 2022) Chi è Sofia Goggia, la sciatrice italiana che è stata portabandiera durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Sofia Goggia: esordi e carriera della campionessa di sci alle Olimpiadi Sofia Anna Vittoria Goggia è nata il 15 novembre 1992 a Bergamo, seconda figlia di Giuliana ed Ezio Goggia. Ha, infatti, un fratello maggiore che si chiama Tommaso. La sciatrice ha cominciato ad approcciarsi al mondo dello sci all’età di appena tre anni sulle piste di Foppolo. Successivamente, è stata tesserata sia per lo Sci Club Ubi Banca Goggi che per il Radici Group che per il Rongai di Pisogne. L’atleta di Bergamo ha esordito con il circuito FIS il 28 novembre 2007, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) Chi è, la sciatrice italiana che è stata portabandiera durante la cerimonia d’apertura delleinvernali di Pechino 2022.: esordi e carrieradi sciAnna Vittoriaè nata il 15 novembre 1992 a Bergamo, seconda figlia di Giuliana ed Ezio. Ha, infatti, un fratello maggiore che si chiama Tommaso. La sciatrice ha cominciato ad approcciarsi al mondo dello sci all’età di appena tre anni sulle piste di Foppolo. Successivamente, è stata tesserata sia per lo Sci Club Ubi Banca Goggi che per il Radici Group che per il Rongai di Pisogne. L’atleta di Bergamo ha esordito con il circuito FIS il 28 novembre 2007, ...

Advertising

ItaliaTeam_it : ????????, ????????????. ?? Prova MAIUSCOLA, Sofia Goggia è ancora sul podio olimpico! #ItaliaTeam | #Beijing2022 |… - Coninews : ? SOFIA E NADIA DA SOGNOOOO ? La discesa olimpica di #Beijing2022 si tinge d'azzurro con l'ARGENTO ?? di Sofia… - matteorenzi : Quella di Sofia Goggia è stata comunque una impresa strepitosa. Un argento che dopo l’infortunio di venti giorni fa… - MarinFede23 : RT @Eurosport_IT: In questa discesa c'è una lezione di vita. In questo argento c'è lo sport. Sono immagini che 23 giorni fa non avremmo ma… - RSIsport : ???????? Oltre alla medaglia d'argento olimpica, Sofia Goggia si è presa la scena nel parterre! @goggiasofia… -