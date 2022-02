Sofia Goggia | “Avrei firmato per l’argento | la medaglia non era scontata Ho perso nel piano…”

Leggi su oasport

(Di martedì 15 febbraio 2022)ha conquistato lad’argento in discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La bergamasca ha sfiorato la clamorosa impresa sulla pista di Yanqing, sfiorando il trionfo totale dopo aver giganteggiato quattro anni fa a PyeongChang 2018. L’azzurra era sbarcata in Cina dopo l’infortunio di Cortina d’Ampezzo, dopo aver lavorato alacramente per tre settimane per ritrovare la migliore condizione fisica, dopo aver addirittura temuto di non potersi presentare al cancelletto di partenza. La 29enne ha confezionato una prova di assoluto spessore tecnico, ha regalato emozioni sul ripido e ha fatto sognare, accarezzando anche il titolo a cinque cerchi. Lad’oro era a un a passo, ma purtroppo la svizzera Corinne Suter è scesa dopo di lei e nell’ultimo intermedio ha messo il turbo, riuscendo ...