SNAI – Champions League: più Liverpool che Inter l'impresa di Inzaghi vale 3,75 (Di martedì 15 febbraio 2022) (Milano 15 febbraio 2022) - Al via gli ottavi di finale, il pronostico per il gala di San Siro è dalla parte degli inglesi, dati a 2,10. Sfida-gol tra Salah e Dzeko, ex compagni di squadra nella Roma: l'egiziano è il bomber più “caldo”, a 2,25. Milano, 15 febbraio 2022 – Sei vittorie su sei nella fase a gironi, con 17 gol fatti e 7 subiti; sei su sei anche nelle ultime partite, fra campionato, Fa Cup e Coppa di Lega: questo lo spessore del Liverpool, che scenderà in campo domani a San Siro contro l'Inter, negli ottavi di andata della Champions League. Con premesse di questo tipo, normale che gli inglesi si presentino all'impegno da favoriti: il «2» Red è dato a 2,10 dagli analisti SNAI, che comunque non considerano impossibile un successo nerazzurro, a 3,40, così come una «X» a 3,55. Quanto al ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) (Milano 15 febbraio 2022) - Al via gli ottavi di finale, il pronostico per il gala di San Siro è dalla parte degli inglesi, dati a 2,10. Sfida-gol tra Salah e Dzeko, ex compagni di squadra nella Roma: l'egiziano è il bomber più “caldo”, a 2,25. Milano, 15 febbraio 2022 – Sei vittorie su sei nella fase a gironi, con 17 gol fatti e 7 subiti; sei su sei anche nelle ultime partite, fra campionato, Fa Cup e Coppa di Lega: questo lo spessore del, che scenderà in campo domani a San Siro contro l', negli ottavi di andata della. Con premesse di questo tipo, normale che gli inglesi si presentino all'impegno da favoriti: il «2» Red è dato a 2,10 dagli analisti, che comunque non considerano impossibile un successo nerazzurro, a 3,40, così come una «X» a 3,55. Quanto al ...

