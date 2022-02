Sky Sport Champions, Diretta Ottavi #1 - Palinsesto Telecronisti NOW (Di martedì 15 febbraio 2022) Le Coppe Europee entrano nel vivo. Martedì 15 febbraio, e mercoledì 16 febbraio, torna la UEFA Champions League con l’andata degli Ottavi di finale live su Sky e in streaming su NOW. Martedì alle 21 in... Leggi su digital-news (Di martedì 15 febbraio 2022) Le Coppe Europee entrano nel vivo. Martedì 15 febbraio, e mercoledì 16 febbraio, torna la UEFALeague con l’andata deglidi finale live su Sky e in streaming su NOW. Martedì alle 21 in...

Ultime Notizie dalla rete : Sky Sport Inter - Liverpool, curiosità e statistiche sugli ottavi di Champions League Il match di San Siro sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al ...

Salernitana, Davide Nicola nuovo allenatore: è ufficiale Davide Nicola è il nuovo allenatore della Salernitana . L'ufficialità è arrivata attraverso un tweet della società, pubblicato martedì 15 febbraio alle 15:22: 'La Salernitana comunica di aver ...

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi Sky Sport MotoGP, BMW: presentata la nuova Safety Car. FOTO Il miglior tempo firmato da Luca Marini nel secondo giorno di test a Mandalika (1:31.289) ...

Inter-Liverpool, Inzaghi: "Reds favoriti, ma non partiamo battuti" Si dice sempre che le squadre inglesi facciano un altro sport, cosa ne pensa? Questa distanza può essere annullabile in un doppio confronto? "Io penso che le squadre inglesi siano molto forti ...

