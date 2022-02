(Di martedì 15 febbraio 2022) Leggi Anche Senato, stop ai ristori per i familiari deieroi - 'Un voto vergognoso' 'Scioperiamo perché rivendichiamo, come tutti gli altri lavoratori, tutele concrete quali ferie, maternità, ...

Il nostro, in definitiva, ha lo scopo di salvare i medici per salvare il Servizio Sanitario Pubblico. Chiediamo ai cittadini di essere al nostro fianco', conclude la nota.... che comporta una penalizzazione economica per i dipendenti e ha spinto i setteinterni, dalla CISL a USB, a proclamare lo stato di agitazione e a minacciare lo. E venerdì, quando ...Le organizzazioni sindacali, SMI, SIMET, hanno indetto lo sciopero per tutti i medici dell’area convenzionata, con la chiusura degli ambulatori il 1 e 2 marzo e hanno convocato una manifestazione a ...ROMA – Le organizzazioni sindacali SMI e SIMET hanno indetto lo sciopero per tutti i medici dell’area convenzionata, con la chiusura degli ambulatori l’1 e 2 marzo e hanno convocato una ...