"Si è messa d'accordo": Miriana Trevisan al centro di uno scandalo, arriva la gravissima confessione [VIDEO] (Di martedì 15 febbraio 2022) L'ammissione clamorosa avviene in diretta: Miriana Trevisan ha infranto il regolamento, regalando una nomination truccata. Miriana Trevisan (fonte youtube)In quest' edizione del GF Vip ai concorrenti sono spesso state addebitate clamorose infrazioni al regolamento del gioco. L'ultimo caso è stato imputato alla soubrette Miriana Trevisan, rea di aver complottato con l'amica Manila, in maniera da favorire Lulù Selassiè nelle nominations per eleggere i candidati alla finale del reality. La scoppiettante puntata di ieri sera, già al centro di accalorate polemiche in seguito all'ingresso di Alex Belli, si arricchisce di nuove polemiche. Miriana e Manila sono state infatti beccate a cospirare per pilotare i voti nella scelta dei potenziali

