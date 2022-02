Short track, le avversarie dell’Italia nella finale della staffetta maschile (Di martedì 15 febbraio 2022) Corea del Sud, Russia (ROC), Canada e Cina. Saranno queste le avversarie dell’Italia nella finale A della staffetta maschile di Short track ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, in programma nella giornata di domani sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium alle ore 13.44 italiane. Gli Azzurri hanno conquistato il pass per l’atto conclusivo arrivando al secondo posto nella prima semifinale, vinta dal Canada e con la Cina (quarta al traguardo) avanzata dalla giuria in seguito ad un contatto di lame tra Charles Hamelin e Li Wenlong che ha causato la caduta di quest’ultimo. Corea del Sud e Russia provengono invece dalla seconda semifinale, in cui l’Olanda è rimasta ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Corea del Sud, Russia (ROC), Canada e Cina. Saranno queste lediai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, in programmagiornata di domani sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium alle ore 13.44 italiane. Gli Azzurri hanno conquistato il pass per l’atto conclusivo arrivando al secondo postoprima semi, vinta dal Canada e con la Cina (quarta al traguardo) avanzata dalla giuria in seguito ad un contatto di lame tra Charles Hamelin e Li Wenlong che ha causato la caduta di quest’ultimo. Corea del Sud e Russia provengono invece dalla seconda semi, in cui l’Olanda è rimasta ...

