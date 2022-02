Short track, Arianna Fontana per migliorare Stefania Belmondo. I risultati stagionali nei 1500 metri (Di martedì 15 febbraio 2022) Domani calerà il sipario sull’Olimpiade di Pechino 2022 di Arianna Fontana. La pattinatrice azzurra sarà impegnata nei 1500 metri, evento che conclude il programma femminile dello Short track. L’ultima occasione per cogliere una medaglia e per provare a staccare definitivamente Stefania Belmondo e diventare l’italiana più medagliata nella storia dei Giochi sia invernali sia estivi. Finora sono state due le medaglie raccolte da Fontana e la valtellinese spera di aggiungerne una terza, eguagliando il bottino di Sochi 2014 e PyeongChang 2018. Arianna ha vinto l’oro nei 500 metri e l’argento con la staffetta mista, mentre la fortuna non l’ha certo assistita nelle altre due gare. Nei 1000 ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Domani calerà il sipario sull’Olimpiade di Pechino 2022 di. La pattinatrice azzurra sarà impegnata nei, evento che conclude il programma femminile dello. L’ultima occasione per cogliere una medaglia e per provare a staccare definitivamentee diventare l’italiana più medagliata nella storia dei Giochi sia invernali sia estivi. Finora sono state due le medaglie raccolte dae la valtellinese spera di aggiungerne una terza, eguagliando il bottino di Sochi 2014 e PyeongChang 2018.ha vinto l’oro nei 500e l’argento con la staffetta mista, mentre la fortuna non l’ha certo assistita nelle altre due gare. Nei 1000 ...

Advertising

Eurosport_IT : Sei anni fa metteva i pattini per la prima volta, oggi è campionessa Olimpica di short track, la prima afroamerican… - Eurosport_IT : ?? Arianna Fontana vince la medaglia d'oro nello short track 500m ???????? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 |… - Agenzia_Ansa : FLASH | Primo oro per l'Italia. Lo vince Arianna Fontana nei 500 metri dello short track alle Olimpiadi di #Pechino2022 #ANSA - FundsPeople_it : ?? NB Ultra Short Term Euro Bond di @neubergerberman festeggia tre anni di track record in un contesto difficile per… - fisco24_info : Pechino 2022, programma gare e orari tv 16 febbraio: (Adnkronos) - Slalom maschile e short track sotto i riflettori… -