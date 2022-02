Serie C, due punti di penalizzazione per il Catania: il motivo (Di martedì 15 febbraio 2022) La notizia era già nell’aria da stamattina ma adesso è ufficiale: sono in arrivo altri due punti di penalizzazione per il Catania. A disporre la sanzione ci ha pensato ancora una volta il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare. in ordine al mancato pagamento da parte della società siciliana degli stipendi a diversi tesserati che la SIGI non ha onorato entro la data di ottobre 2021. Per il Catania si tratta di un deja vù visto che i siciliani già il 2 dicembre avevano ricevuto una penalizzazione di 2 punti per un fatto analogo. La causa in quel caso fu il mancato pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di giugno. Ultras Genoa Striscione di supporto Ultras CataniaLa nota ufficiale della ... Leggi su rompipallone (Di martedì 15 febbraio 2022) La notizia era già nell’aria da stamattina ma adesso è ufficiale: sono in arrivo altri duediper il. A disporre la sanzione ci ha pensato ancora una volta il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare. in ordine al mancato pagamento da parte della società siciliana degli stipendi a diversi tesserati che la SIGI non ha onorato entro la data di ottobre 2021. Per ilsi tratta di un deja vù visto che i siciliani già il 2 dicembre avevano ricevuto unadi 2per un fatto analogo. La causa in quel caso fu il mancato pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di giugno. Ultras Genoa Striscione di supporto UltrasLa nota ufficiale della ...

Advertising

pezslaugh : RT @pezslaugh: Si stanno verificando in #Ucraina una serie di attacchi #hacker: colpite due delle più grandi banche ucraine bloccando così… - pezslaugh : Si stanno verificando in #Ucraina una serie di attacchi #hacker: colpite due delle più grandi banche ucraine blocca… - LiveSicilia : Catania, altri due punti di penalizzazione nella classifica di Serie C - LiveSiciliaCT : Catania, altri due punti di penalizzazione nella classifica di Serie C - Andrencr : RT @letMoncadacook: 'Lelle, Lele figurati se Sanchez non riesce ad aprire il gioco pressato da Giroud. Mamma mia Lele, questo è un fenomeno… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie due Roma, Mancini è il giocatore più ammonito in Europa. CLASSIFICA Quali sono i giocatori più sanzionati col giallo in Europa tra tutte le competizioni (campionato, coppe nazionali ed europee)? È derby di Roma sul podio, presenti altri due italiani in classifica

Roma, El Shaarawy si ferma per infortunio: problema al polpaccio, due settimane di stop La durata della sua indisponibilità è stimata intorno alle due settimane . I numeri di El Shaarawy in questa stagione Tra Serie A, Coppa Italia e Conference League, Stephan El Shaarawy ha confermato ...

Fedeltà 2 ci sarà? Tutto quello che sappiamo finora Today.it Diretta/ Cosenza Perugia (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! Cosenza Perugia, in diretta martedì 15 febbraio 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. Umbri ...

Diretta/ Pisa Vicenza (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! In casa dei nerazzurri il match si è già giocato per quattro volte tutte in Serie B. Il bilancio è nettamente in favore degli ospiti che hanno vinto due volte oltre a due pareggi. Il Pisa non ha mai ...

Quali sono i giocatori più sanzionati col giallo in Europa tra tutte le competizioni (campionato, coppe nazionali ed europee)? È derby di Roma sul podio, presenti altriitaliani in classificaLa durata della sua indisponibilità è stimata intorno allesettimane . I numeri di El Shaarawy in questa stagione TraA, Coppa Italia e Conference League, Stephan El Shaarawy ha confermato ...Cosenza Perugia, in diretta martedì 15 febbraio 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. Umbri ...In casa dei nerazzurri il match si è già giocato per quattro volte tutte in Serie B. Il bilancio è nettamente in favore degli ospiti che hanno vinto due volte oltre a due pareggi. Il Pisa non ha mai ...