Serie C, altri 2 punti di penalizzazione per il Catania: mancato pagamento degli stipendi, sono 4 in totale (Di martedì 15 febbraio 2022) Ancora una penalizzazione per il Catania. Il club siciliano, colpevole di non aver pagato a diversi tesserati lo stipendio dovuto, è stata penalizzata, per la seconda volta, con due punti di penalità dal Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica. sono quindi quattro adesso i punti in classifica di togliere al Catania in questa stagione sportiva, dopo i rossoblù si trovano nel girone C di Serie C. “La società era stata già penalizzata lo scorso dicembre dal TFN con altri 2 punti di penalizzazione ed era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. in relazione al mancato pagamento, entro lo scorso 18 ottobre, degli emolumenti di luglio ... Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Ancora unaper il. Il club siciliano, colpevole di non aver pagato a diversi tesserati loo dovuto, è stata penalizzata, per la seconda volta, con duedi penalità dal Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica.quindi quattro adesso iin classifica di togliere alin questa stagione sportiva, dopo i rossoblù si trovano nel girone C diC. “La società era stata già penalizzata lo scorso dicembre dal TFN condied era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. in relazione al, entro lo scorso 18 ottobre,emolumenti di luglio ...

Advertising

sportface2016 : #SerieC, altri 2 punti di penalizzazione per il #Catania: mancato pagamento degli stipendi, sono 4 in totale - giannidisarli2 : @RaiSport D'altra parte non c'è né erano altri era l'unico libero Comunque per il torto fatto al galantuomo castori… - herondalesof : RT @liholovesloki: mi fa morire il fatto che per capire tutto nwh oltre ai 26 film della marvel e 5 serie, devi aver visto anche 6 film di… - NemyNoemi383 : RT @liholovesloki: mi fa morire il fatto che per capire tutto nwh oltre ai 26 film della marvel e 5 serie, devi aver visto anche 6 film di… - BalzanoBeatrice : RT @liholovesloki: mi fa morire il fatto che per capire tutto nwh oltre ai 26 film della marvel e 5 serie, devi aver visto anche 6 film di… -