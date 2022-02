Serie B, Reggina: malore per il presidente Gallo, sottoposto ad intervento chirurgico d’emergenza (Di martedì 15 febbraio 2022) Il presidente della Reggina, Luca Gallo, dopo il malore che lo ha colpito, “è stato sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza. Attualmente le condizioni del presidente sono stabili, ma il quadro clinico resta preoccupante. La prognosi è riservata”. Lo comunica il club calabrese in una nota. Al numero 1 amaranto vanno i più pronti auguri di buona guarigione da tutta la redazione di Sportface.it SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Ildella, Luca, dopo ilche lo ha colpito, “è statoadd’urgenza. Attualmente le condizioni delsono stabili, ma il quadro clinico resta preoccupante. La prognosi è riservata”. Lo comunica il club calabrese in una nota. Al numero 1 amaranto vanno i più pronti auguri di buona guarigione da tutta la redazione di Sportface.it SportFace.

