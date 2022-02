Serie A, salta la panchina: è ufficiale, spunta il sostituto (Di martedì 15 febbraio 2022) Ottavo esonero registrato in Serie A nella stagione 2021/2022: per inseguire la salvezza il club coinvolto si affiderà a uno specialista. Da sempre gli appassionati di calcio discutono sull’effettiva importanza dell’allenatore nei successi o fallimenti di una squadra, da sempre si parla anche di quanto sia o meno utile esonerare un allenatore a campionato in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 15 febbraio 2022) Ottavo esonero registrato inA nella stagione 2021/2022: per inseguire la salvezza il club coinvolto si affiderà a uno specialista. Da sempre gli appassionati di calcio discutono sull’effettiva importanza dell’allenatore nei successi o fallimenti di una squadra, da sempre si parla anche di quanto sia o meno utile esonerare un allenatore a campionato in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

serieAnews_com : Salta l'ottava panchina in #SerieA: la #Salernitana ha esonerato #Colantuono, al suo posto probabilmente arriverà l… - infoitsport : Salta la panchina in Serie A: non solo Pirlo. Ecco la lista - Mediagol : Serie C, squalificati otto calciatori dal Giudice Sportivo. Giron salta un turno - AlmaCalcioTosca : Serie D - Cannara: dopo sei sconfitte salta Brevi; torna Armillei - marinabeccuti : Giudice Sportivo, 11 squalificati in serie A. Danilo salta il derby -

Ultime Notizie dalla rete : Serie salta Il lamento sulla scuola come genere letterario Salta fuori che di serie televisive ne conoscono parecchie, da Breaking Bad a La casa di carta , ma nessuno di loro ha mai visto Colombo , salvo una ragazza che una volta ha seguito una puntata con ...

Cannara, cambio in panchina: via Brevi torna Antonio Armillei Calcio 2022 - 2023 Serie D Girone E Squadra Cannara Dopo quella del Foligno, salta la panchina anche nel Cannara. Fatale per Ezio Brevi la sconfitta contro lo Scandicci nell'ultimo turno, la sesta consecutiva in ...

Giudice Sportivo, 11 squalificati in serie A. Danilo salta il derby Torino Granata Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score 27^ giornata, 15 febbraio perché finora è stata recuperata solamente una delle due giornate saltate a gennaio a causa della pandemia di Coronavirus – motivo per cui sono stati aggiunti anche altri due turni infrasettimanali ...

Salernitana, esonerato Colantuono: la nota ufficiale Salta un’altra panchina in Serie A e, come già accaduto in questa stagione, la Salernitana cambierà nuovamente allenatore. La società ha deciso di voler esonerare Stefano Colantuono, che era ...

