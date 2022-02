Serie A | la flop 11 della giornata 25 | male ancora la Roma | bomber a secco

(Di martedì 15 febbraio 2022) Un cambio in vetta alla classifica e non solo in questo turno diA. Analizziamo i giocatori che hanno più deluso le aspettative. Questo weekend è andata in scena la venticinquesimadiA,che ha visto il sorpasso in vetta del Milan sui cugini dell’Inter. La squadra di Inzaghi ha impattato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.

Advertising

sportli26181512 : Riecco Zaccagni, che saracinesca Montipò. Rui Patricio, la papera costa cara: Riecco Zaccagni, che saracinesca Mont… - sullalunapiena : l'ho visto un yt comment che dice che mahmood ha avuto una serie di flop prima di brividi. ma dimmi perché stiamo p… - GelminiFederico : RT @cmdotcom: I #flop della Serie A: #Locatelli pallido, #Muriel inquieto, la papera di Rui Patricio e la manata storica di #Soumaoro https… - LALAZIOMIA : I flop della Serie A: Locatelli pallido, Muriel inquieto, la papera di Rui Patricio e la manata ‘storica’ di Soumao… - lorenzodapo : RT @cmdotcom: I #flop della Serie A: #Locatelli pallido, #Muriel inquieto, la papera di Rui Patricio e la manata storica di #Soumaoro https… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie flop

Calciomercato.com

11 ? Non solo gol e giocate d'autore. Anche diversi malus hanno contraddistinto questa giornata di fantacalcio. Delude, ancora una volta la Roma. A partire da Rui Patricio (voto 4,5 - 19 crediti)...... ma la sua interpretazione non basta a far dimenticare il mezzoal botteghino. La Paramount ... Reacher è ladel momento di Amazon Prime Video , e non sorprende sapere che la seconda stagione ...Insomma, una specie di prontuario, di un manuale dettagliato per evitare al governo Biden di ripetere il flop internazionale che abbiamo visto ... «Ora è chiaro che ci sono serie sfide alla capacità ...Corner Three, tre momenti top e altrettanti flop dagli ultimi sette giorni ... La scelta, caduta sul centro degli Utah Jazz, ha scatenato una serie di frecciatine maliziose tra cui un fantastico ...