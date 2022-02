Serie A | 25^ giornata | le decisioni del Giudice Sportivo

Leggi su 11contro11

(Di martedì 15 febbraio 2022) All’indomani del termine della 25^diA ilha reso noti i propri provvedimenti. Come sempre, sono diversi i nomi dei calciatori fermati per un turno: per la precisione, due per espulsione e otto per ammonizione in seguito a diffida. Nel primo caso i due interessati sono il difensore del Sassuolo Gian Marco Ferrari, che salterà l’Inter, e l’attaccante del Venezia David Okereke, che non prenderà parte al match contro il Genoa. Altra importante assenza nelle file lagunari sarà il centrocampista Gianluca Busio. Se il Sassuolo non potrà contare su un importante pedina difensiva, non sorridono gli avversari dell’Inter, che dovranno fare a meno del proprio playmaker, Marcelo Brozovic. Altri nomi celebri fermati dalsono il brasiliano Danilo ...