Serena Autieri a Milano, shopping furioso… al telefono (Di martedì 15 febbraio 2022) Concedersi una bella giornata di shopping, a spasso tra le vetrine e a caccia di occasioni è uno dei modi preferiti più o meno da tutti per scacciare lo stress e ritrovare il buonumore. Peccato per Serena Autieri, che a causa di una telefonata molesta non ha potuto godersi il suo momento perfetto. L’attrice è stata paparazzata a Milano a spasso per compere, ma una chiamata le ha rovinato l’umore e costretta a passare parecchio tempo al cellulare con l’espressione del viso visibilmente innervosita. Chissà chi c’era dall’altra parte della “cornetta” e cosa avrà detto per far saltare i nervi all’attrice? Sempre così pacata e sorridente, la Autieri stavolta ha proprio perso le staffe. Passa molto tempo al cellulare, parla con l’interlocutore e invia messaggi e note vocali: il tono di voce è alto, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 15 febbraio 2022) Concedersi una bella giornata di, a spasso tra le vetrine e a caccia di occasioni è uno dei modi preferiti più o meno da tutti per scacciare lo stress e ritrovare il buonumore. Peccato per, che a causa di una telefonata molesta non ha potuto godersi il suo momento perfetto. L’attrice è stata paparazzata aa spasso per compere, ma una chiamata le ha rovinato l’umore e costretta a passare parecchio tempo al cellulare con l’espressione del viso visibilmente innervosita. Chissà chi c’era dall’altra parte della “cornetta” e cosa avrà detto per far saltare i nervi all’attrice? Sempre così pacata e sorridente, lastavolta ha proprio perso le staffe. Passa molto tempo al cellulare, parla con l’interlocutore e invia messaggi e note vocali: il tono di voce è alto, ...

Advertising

JayperryP : @ceciliacorso70 Nemmeno io. Lo conduce Serena Autieri. Avevo letto prima il post de cantante, poi oggi per caso ho… - c_galati : @EBonaccorti @serena_autieri @VittorioSgarbi @iosonocarrara in studio in silenzio, anzi a ridere dello squallore di… - gl5610 : Sanremo 2022, 'quello tutto femmina..'. Vittorio Sgarbi da censura, la Autieri costretta a intervenire… - SweetSk1996 : La pochezza di #Sgarbi nel commentare l'esibizione a #sanremo di #mahmoodblanco e insultare Michele #Bravi lasciano… - Virginia_Roma : @fraversion @GiusCandela @claudoe Sgarbi ha detto una baggianata , Serena Autieri che rideva proprio no ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Autieri Michele Bravi, dopo l'attacco di Vittorio Sgarbi risponde e con due parole lo asfalta Vittorio Sgarbi nei giorni scorsi è stato ospite nello studio di Serena Autieri a Dedicato , il programma che va in onda su Rai Uno. Pare che il critico d'arte, così come ci ha abituati, abbia espresso dei giudizi piuttosto particolari su un cantante che ha preso ...

Vittorio Sgarbi: "Michele Bravi troppo femmina", lui replica "giudizi medioevali" Ospite di Serena Autieri nel programma 'Dedicato', Vittorio Sgarbi, ha parlato di Sanremo 2022, criticando prima Michele Bravi, per il modo in cui ha interpretato il brano di Battisti a Sanremo e poi ...

Serena Autieri a Milano, shopping furioso… al telefono TGCOM "Siate creativi sempre", la risposta di Michele Bravi a Sgarbi è un monito ad essere sempre se stessi Il critico d’arte si é lasciato andare nel corso della trasmissione Dedicato di Serena Autieri, pronunciandosi anche nei confronti di Michele Bravi, in riferimento alla cover Io vorrei…non vorrei…ma ...

Vittorio Sgarbi: “Michele Bravi troppo femmina”, lui replica “giudizi medioevali” Ospite di Serena Autieri nel programma 'Dedicato', Vittorio Sgarbi, ha parlato di Sanremo 2022, criticando prima Michele Bravi, per il modo in cui ha interpretato il brano di Battisti a Sanremo e ...

Vittorio Sgarbi nei giorni scorsi è stato ospite nello studio dia Dedicato , il programma che va in onda su Rai Uno. Pare che il critico d'arte, così come ci ha abituati, abbia espresso dei giudizi piuttosto particolari su un cantante che ha preso ...Ospite dinel programma 'Dedicato', Vittorio Sgarbi, ha parlato di Sanremo 2022, criticando prima Michele Bravi, per il modo in cui ha interpretato il brano di Battisti a Sanremo e poi ...Il critico d’arte si é lasciato andare nel corso della trasmissione Dedicato di Serena Autieri, pronunciandosi anche nei confronti di Michele Bravi, in riferimento alla cover Io vorrei…non vorrei…ma ...Ospite di Serena Autieri nel programma 'Dedicato', Vittorio Sgarbi, ha parlato di Sanremo 2022, criticando prima Michele Bravi, per il modo in cui ha interpretato il brano di Battisti a Sanremo e ...