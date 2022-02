Serale Amici 21, svelato il nome del nuovo direttore artistico: l’annuncio su Instagram (Di martedì 15 febbraio 2022) Le prime maglie del Serale sono state assegnate e gli allievi della scuola di Amici, il talent più seguito dal pubblico di Canale 5, sono pronti. Alcuni di loro hanno già la certezza di far parte del cast, come Alex, Michele, Sissi e Dario, altri stanno continuando il percorso per ottenere il ‘pass’ e arrivare nella fascia Serale del programma, quella dove alla fine verrà decretato il vincitore. Ma quando inizia? E chi sarà il nuovo direttore artistico? Amici 21: chi è il nuovo direttore artistico del Serale Una conferma ad Amici. Sì, perché come direttore artistico quest’anno torna Stephane Jarny, che lo scorso anno ha conquistato gli spettatori e a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 febbraio 2022) Le prime maglie delsono state assegnate e gli allievi della scuola di, il talent più seguito dal pubblico di Canale 5, sono pronti. Alcuni di loro hanno già la certezza di far parte del cast, come Alex, Michele, Sissi e Dario, altri stanno continuando il percorso per ottenere il ‘pass’ e arrivare nella fasciadel programma, quella dove alla fine verrà decretato il vincitore. Ma quando inizia? E chi sarà il21: chi è ildelUna conferma ad. Sì, perché comequest’anno torna Stephane Jarny, che lo scorso anno ha conquistato gli spettatori e a ...

