“Senza Fine” | il docufilm su Ornella Vanoni nelle sale

Dal 24 febbraio 2022 arriva nelle sale "Senza Fine", un docufilm su Ornella Vanoni. Il docufilm è targato dalla regista Elisa Fuksas. Si tratta di un lungometraggio, che non è un documentario né una biografia, su Ornella Vanoni, ma segue una serie di anteprime evento. Le parole della regista La regista Elisa Fuksas ha raccontato il suo incontro con la cantante: Non l'avevo mai incontrata prima, conoscerla da vicino è impressionante e mai scontata, ma devo dire che parlando d'altro, dal sesso ai cani, ci siamo 'trovate' e ciò ha permesso di avere un rapporto mai scontato fra noi due, mai materno o filiale nonostante la differenza d'età. E ancora: Lei ha creduto in me, mi ha dato la sua fiducia e questa è stata la ...

