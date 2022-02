Scuola-lavoro | Bianchi corre ai ripari | la norma va rivista Nel mirino la riforma dell’ex ministra Pd

(Di martedì 15 febbraio 2022) La formazione professionale e l’alternanzavanno riviste. All’indomani della morte dello studente sedicenne stritolato dalla lamiere del camioncino dove viaggiava durante lo stage, le polemiche sono alle stelle. E il ministro dell’Istruzione Patrizioi ai: la legge vaPressato anche dalle mobilitazioni degli studenti scesi in piazza per l’abolizione degli stage scolastici. Tornati alla ribalta della cronaca con le morti di due giovani studenti nel giro di un mese. Il ragazzo morto ieri in provincia di Ancona, Giuseppe Lenoci “stava facendo un percorso di formazione professionale triennale. Riconosciuto dalle Regioni”, chiarisce il titolare dell’Istruzione ospite di ...

Advertising

direzioneprc : Alternanza scuola/lavoro e PCTO e stage: l'estrema unzione dello Stato e delle aziende sulla gioventù. Succede che… - HuffPostItalia : Muore un altro studente in alternanza scuola-lavoro - eziomauro : L’alternanza scuola-lavoro ha bisogno di sicurezza, tutela e garanzia. Cosa si aspetta ancora? - shineelite2 : @danieledv79 Ma cha cazzo stai docendo? Stava andando sul 'luogo di lavoro',cioè lo stage. Sciacquati la bocca và.… - francescobonfi_ : RT @cesololinter_19: La bidella della scuola dove mia moglie insegna da oggi è licenziata perché è #novax e #NoGreeenPass. Questa mattina è… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola lavoro

... meglio usarne uno di fantasia perché i servizi segreti bielorussi hanno studiato nelladel ... Ho trovato un, mi stavo ricostruendo una vita. Ma tutto questo, ora, potrebbe dissolversi in ...Migliaia di lavoratori di sanità,e forze dell'ordine, sospesi da mesi senza stipendio. ... scrive un utente, 'Ma non garantiscono un posto di, un salario dignitoso, le scuole cadono a ...Sono persone per bene, e i loro figli ragazzi in gamba; Giuseppe si dedicava con passione e profitto alla scuola, amava svolgere lavori manuali ... di stage che li accompagnano nel mondo del lavoro, ...1' di lettura 15/02/2022 - La Fiom Marche , nell’esprimere totale solidarietà e condoglianze alla famiglia di Giuseppe Lenoci, ritiene che quanto accaduto non sia né un incidente , né una tragica ...