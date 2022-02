Sciopero dei medici, i sindacati confermano le date e affermano: 'Carichi insostenibili di lavoro' (Di martedì 15 febbraio 2022) I medici sono esausti dal lavoro e dalle fatiche che il Covid ha comportato. Un carico davvero insostenibile da portare, ma lo schiaffo ricevuto dalle istituzioni, che non hanno concesso l'indennizzo ... Leggi su globalist (Di martedì 15 febbraio 2022) Isono esausti dale dalle fatiche che il Covid ha comportato. Un carico davvero insostenibile da portare, ma lo schiaffo ricevuto dalle istituzioni, che non hanno concesso l'indennizzo ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Sindacati: sciopero dei medici 1 e 2 marzo, 'carichi insostenibili' #ministerodellasalute #roma #simet #1 #2marzo… - ascochita : RT @ilfoglio_it: Lo sciopero dei dipendenti Tim proclamato per il 23 febbraio ha per bersaglio più che l’azienda lo scorporo delle rete dai… - AntonioArcadio7 : RT @FisascatCisl73: #CambioAppalto #ServiziPulizia @Agenzia_Entrate Le imprese aggiudicatarie dei Lotti 1, 4 e 5 #FormulaServizi e #Savet h… - lorenzo10469500 : Sindacati: sciopero dei medici 1 e 2 marzo, 'carichi insostenibili' - TGCOM - ilfoglio_it : Lo sciopero dei dipendenti Tim proclamato per il 23 febbraio ha per bersaglio più che l’azienda lo scorporo delle r… -