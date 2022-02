Sciopero dei medici 1 e 2 marzo | niente indennizzo per i morti di Covid

(Di martedì 15 febbraio 2022) Le organizzazioni sindacali SMI e SIMET hanno indetto loper tutti idell’area convenzionata, con la chiusura degli ambulatori l’1 e 2e hanno convocato una manifestazione a Roma il 2dalle ore 9.00 al Ministero della Salute. Lo annuncia una nota dell’Intersindacale medica, ripreso dall’Ansa. “Il malessere della categoria è palpabile – spiegano – carichi di lavoro insostenibili, mancanza di tutele, burocrazia aberrante e non ultimo il mancatoalle famiglie dei colleghi deceduti per“. “Scioperiamo perché rivendichiamo, come tutti gli altri lavoratori, tutele concrete quali ferie, maternità, malattia; reclamiamo tutele certe in materie di sostegno ad handicap e sostituzioni per poter fruire del meritato riposo, nonché politiche serie sulle ...

burocrazia aberrante e non ultimo il mancato indennizzo alle famiglie dei colleghi deceduti per Covid". "Scioperiamo perché rivendichiamo, come tutti gli altri lavoratori, tutele concrete, come ferie, maternità, malattia; reclamiamo tutele certe in materie di sostegno ad handicap e sostituzioni per poter fruire del meritato riposo, nonché politiche serie sulle" il mancato indennizzo alle famiglie dei colleghi uccisi dal Covid". Una situazione cui i sanitari oppongono richieste ben precise: "Vogliamo tutele concrete, come