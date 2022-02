Sci di fondo, Pechino 2022. Oro prenotato dalla Svezia nella team sprint femminile? L’Italia ambisce alla finale (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo una breve pausa, lo sci di fondo è pronto a tornare in azione. Mercoledì 16 febbraio si assegnerà il V titolo olimpico femminile della team sprint, o sprint a coppie, come sarebbe più corretto chiamarla in lingua italiana. Il format, ideato a metà anni ’90, è entrato nel programma a Cinque cerchi a partire da Torino 2006. In questo 2022 si gareggerà a tecnica classica, proprio come a Pragelato e a Sochi 2014. Invece nel 2010 e nel 2018 si è utilizzato lo skating. Sino a oggi sono quattro le nazioni capaci di arpionare un titolo olimpico nella team sprint. Ciò significa che nessun Paese è ancora stato in grado di ripetersi, come testimoniato dall’albo d’oro. 2006 – Svezia (Lina Andersson/Anna Dahlberg) 2010 – ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo una breve pausa, lo sci diè pronto a tornare in azione. Mercoledì 16 febbraio si assegnerà il V titolo olimpicodella, oa coppie, come sarebbe più corretto chiamarla in lingua italiana. Il format, ideato a metà anni ’90, è entrato nel programma a Cinque cerchi a partire da Torino 2006. In questosi gareggerà a tecnica classica, proprio come a Pragelato e a Sochi 2014. Invece nel 2010 e nel 2018 si è utilizzato lo skating. Sino a oggi sono quattro le nazioni capaci di arpionare un titolo olimpico. Ciò significa che nessun Paese è ancora stato in grado di ripetersi, come testimoniato dall’albo d’oro. 2006 –(Lina Andersson/Anna Dahlberg) 2010 – ...

Advertising

Eurosport_IT : Che soddisfazioni oggi! L’Italia sale al sesto posto nel medagliere grazie allo strepitoso oro nel curling e l’arge… - Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - poliziadistato : Oro??e argento?? per le #Fiammeoro a #Pechino2022 nel #Curling e sci di fondo Il #capodellaPolizia Lamberto Giannin… - pinopao : RT @simonesalvador: Il #Biathlon è da 20 anni uno degli sport più televisivi in assoluto (discipline estive comprese, quindi) e con ottimi… - simonesalvador : Il #Biathlon è da 20 anni uno degli sport più televisivi in assoluto (discipline estive comprese, quindi) e con ott… -