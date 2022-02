Sci di fondo, Pechino 2022. Con Pellegrino/De Fabiani l’Italia sarà terza forza in campo nella team sprint maschile? (Di martedì 15 febbraio 2022) Incamerato un breve riposo, lo sci di fondo è prossimo a riaprire le ostilità. Mercoledì 16 febbraio è il giorno in cui verrà conferito il V titolo olimpico maschile della sprint a coppie, o team sprint, come viene ufficialmente chiamata dalla Fis. Il format, concepito negli anni ’90, è stato aggiunto al programma a Cinque cerchi a partire da Torino 2006. In questo 2022 si gareggerà a tecnica classica, come avvenuto proprio nel 2006 e nel 2014. Al contrario, le edizioni 2010 e 2018 sono andate in scena a skating. Sino a oggi sono tre i Paesi capaci di conquistare un titolo olimpico nella sprint a coppie. L’unica nazione in grado di ripetersi è stata la Norvegia, che però curiosamente si è imposta nelle due competizioni disputate in passo pattinato, ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Incamerato un breve riposo, lo sci diè prossimo a riaprire le ostilità. Mercoledì 16 febbraio è il giorno in cui verrà conferito il V titolo olimpicodellaa coppie, o, come viene ufficialmente chiamata dalla Fis. Il format, concepito negli anni ’90, è stato aggiunto al programma a Cinque cerchi a partire da Torino 2006. In questosi gareggerà a tecnica classica, come avvenuto proprio nel 2006 e nel 2014. Al contrario, le edizioni 2010 e 2018 sono andate in scena a skating. Sino a oggi sono tre i Paesi capaci di conquistare un titolo olimpicoa coppie. L’unica nazione in grado di ripetersi è stata la Norvegia, che però curiosamente si è imposta nelle due competizioni disputate in passo pattinato, ...

