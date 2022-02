Sci di fondo, cambia il programma della team sprint alle Olimpiadi. Inizio anticipato: nuovo orario, tv e streaming (Di martedì 15 febbraio 2022) cambia l’intera programmazione della team sprint olimpica dello sci di fondo: a causa del freddo imperante a Pechino, infatti, la FIS ha preso l’importante decisione di anticipare l’orario di tale competizione di quasi due ore, per salvaguardare in particolare i concorrenti. Una simile situazione si era già verificata nel biathlon, con la staffetta maschile che aveva anch’essa subito un cambiamento. Si tratta della prima modifica al programma del fondo, che prevede ancora quattro gare: le due team sprint di domani, la 50 km maschile sabato e la 30 km femminile domenica. L’Italia ha qualche speranza di medaglia, anche se non elevatissima, con Federico Pellegrino e ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022)l’interazioneolimpica dello sci di: a causa del freddo imperante a Pechino, infatti, la FIS ha preso l’importante decisione di anticipare l’di tale competizione di quasi due ore, per salvaguardare in particolare i concorrenti. Una simile situazione si era già verificata nel biathlon, con la staffetta maschile che aveva anch’essa subito unmento. Si trattaprima modifica aldel, che prevede ancora quattro gare: le duedi domani, la 50 km maschile sabato e la 30 km femminile domenica. L’Italia ha qualche speranza di medaglia, anche se non elevatissima, con Federico Pellegrino e ...

