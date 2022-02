Sci alpino | Sofia Goggia tradita dal piano finale | decisivi i 34 centesimi persi da Corinne Suter

(Di martedì 15 febbraio 2022)ha assaporato la medaglia d’oro fino al penultimo intermedio della gara di. La bergamasca probabilmente, però, sapeva che ille sarebbe stato fatale e così è stato. La svizzera è stata semplicemente fenomenale nel tratto di maggior scorrevolezza della pista di Yanqing, arrivando con una velocità elevatissima e recuperando ben 34all’azzurra. Un minuto e mezzo di discesa, che si è deciso così negli ultimi venti secondi.è stata certamente la migliore nel tratto più tecnico, trovando anche un’ottima linea nel delicato passaggio della compressione. Purtroppo una leggera incertezza all’imbocco delle ha fatto perdere un po’ di velocità, assolutamente fondamentale per chiudere ...

Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - Giornaleditalia : #italpresssport Pechino2022: Sci alpino. Elena Curtoni 'Fiera di quello che ho fatto'

5.26 E' la seconda volta che l'Italia vince due medaglie nella stessa gara nelloalle Olimpiadi. Accadde anche a Salt Lake City 2002, quando Daniela Ceccarelli fu oro in superG e Karen ...IL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 4.15 Distorsione del ginocchio sinistro con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo ...Sarà una delle punte dello sci alpino italiano in vista di Milano-Cortina 2026, nessun dubbio. Corinne Suter, 10: infrange il sogno azzurro. L’elvetica non sbaglia praticamente nulla, poi è un vero ...L’Italia intera si sveglia con la bellissima notizia della doppia medaglia nella discesa libera di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sofia Goggia e Nicol Delago sono state infatti ...