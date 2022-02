Sci alpino oggi, slalom uomini Pechino 2022: orari, startlist, canale tv, streaming, pettorali italiani (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ultima chiamata per il contingente maschile della Nazionale. Olimpiadi deludenti quelle intraprese finora dal gruppo azzurro, ma non è mai troppo tardi per invertire la rotta: lo slalom a cinque cerchi è occasione da non gettare alle ortiche nonostante la lista dei favoriti sia quasi chilometrica. L’alternanza sul podio nella disciplina più tecnica del circus ha caratterizzato l’ultimo biennio di Coppa del Mondo, ma allo stesso tempo abbiamo assistito alla crescita esponenziale di due talenti come Alex Vinatzer e Tommaso Sala. Le giovani leve verranno affiancate da uno degli slalomisti più esperti della startlist, nonché oro olimpico a Vancouver 2010: trattasi del reggiano Giuliano Razzoli, sul podio a Wengen una manciata di settimane fa e definitivamente rifiorito dopo qualche annata difficile. Gli avversari non mancano, almeno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ultima chiamata per il contingente maschile della Nazionale. Olimpiadi deludenti quelle intraprese finora dal gruppo azzurro, ma non è mai troppo tardi per invertire la rotta: loa cinque cerchi è occasione da non gettare alle ortiche nonostante la lista dei favoriti sia quasi chilometrica. L’alternanza sul podio nella disciplina più tecnica del circus ha caratterizzato l’ultimo biennio di Coppa del Mondo, ma allo stesso tempo abbiamo assistito alla crescita esponenziale di due talenti come Alex Vinatzer e Tommaso Sala. Le giovani leve verranno affiancate da uno degliisti più esperti della, nonché oro olimpico a Vancouver 2010: trattasi del reggiano Giuliano Razzoli, sul podio a Wengen una manciata di settimane fa e definitivamente rifiorito dopo qualche annata difficile. Gli avversari non mancano, almeno ...

