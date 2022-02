Sci alpino, Nadia Delago: “Sognavo di partecipare alle Olimpiadi, non di vincere una medaglia” (Di martedì 15 febbraio 2022) La gratitudine: è questo il sentimento principale di cui è pervasa Nadia Delago, bronzo alle Olimpiadi nella discesa libera. Lo si evince dalle dichiarazioni dell’azzurra, che più volte lo ripete nelle parole rilasciate a caldo al sito della FISI dopo essere salita sul podio. Queste le sue primissime sensazioni: “Sono estremamente grata di essere qui. Non ci posso ancora credere, voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato a vincere questa medaglia che non è solo mia, ma di tutti quelli che mi hanno aiutato da sempre. È ancora più speciale se pensiamo che oggi ero qui con mia sorella. Quando abbiamo estratto io l’undici e lei il dieci abbiamo pensato fosse una cosa pazzesca“. L’abbraccio al traguardo con la sorella Nicol profumava già di podio: “È stato molto ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) La gratitudine: è questo il sentimento principale di cui è pervasa, bronzonella discesa libera. Lo si evince ddichiarazioni dell’azzurra, che più volte lo ripete nelle parole rilasciate a caldo al sito della FISI dopo essere salita sul podio. Queste le sue primissime sensazioni: “Sono estremamente grata di essere qui. Non ci posso ancora credere, voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato aquestache non è solo mia, ma di tutti quelli che mi hanno aiutato da sempre. È ancora più speciale se pensiamo che oggi ero qui con mia sorella. Quando abbiamo estratto io l’undici e lei il dieci abbiamo pensato fosse una cosa pazzesca“. L’abbraccio al traguardo con la sorella Nicol profumava già di podio: “È stato molto ...

