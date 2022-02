Sci alpino | le pagelle della discesa | Sofia Goggia da 10 | Nadia Delago e le azzurre da applausi

Leggi su oasport

(Di martedì 15 febbraio 2022)FEMMINILE OLIMPIADI 2022, 10: non ha vinto, ma è come se lo avesse fatto. E non è la classica frase retorica dei perdenti. 23 giorni fa la bergamasca si procurava una lesione dei legamenti e una piccola frattura al perone: una persona normale sarebbe a casa sul letto, ma lei non lo è. Il fisioterapista aveva detto che era all’80%forma, e si è visto. In effetti qualche piccola imprecisione è stata commessa nella parte alta, perché sulla gamba sinistra non era completamente sicura. Poi quel piano finale letale con i 34 centesimi persi da Corinne Suter. Ma non possiamo che applaudire, esempio di vita per come non si è arresa dinanzi al destino avverso. E’ una vincente dentro., 9.5: mai sul podio in ...