Sci alpino | la favola di Nadia Delago Mai sul podio in Coppa del Mondo | bronzo alle Olimpiadi

(Di martedì 15 febbraio 2022) La discesa femminile dei Giochi Olimpici regala all’Italia due medaglie favolose con Sofia Goggia e. Vince l’elvetica Corinne Suter, ma l’accoppiata sulrappresenta un risultato straordinario per il movimento azzurro date le incognite della vigilia. Se Goggia ormai non smette più di stupire la minore delle sorellesi rende protagonista di una gara eccezionale, decisamente oltre le aspettative. La 24enne di Bressanone non era mai salita sulindele proprio nell’evento clou del quadriennio riesce ad estrarre il proverbiale coniglio dal cilindro che le consente di guadagnarsi il. Il sesto posto nella cronometrata di ieri era stato un segnale incoraggiante, oggi l’azzurra ha sciato ancor meglio facendo ...